Ludwigsfelde, Deutschland, 05.07.2024 - Die Veganz Group AG hat am Standort Ludwigsfelde ca. 1.000qm neue Flächen zum Ausbau und der Erweiterung der Produktionskapazitäten für die Produktion ihrer neuen, innovativen Milchalternativen aus dem 2D Drucker übernommen. Die Flächen werden in den nächsten Wochen erschlossen und für die Produktion der Mililk® Produkte umgebaut. Mit dieser Erweiterung geht eine Optimierung und Automatisierung der Produktionsprozesse einher, die eine tägliche Produktionskapazität von 50.000 Liter Mililk® Milchalternativen auf Hafer- und Mandelbasis ermöglicht und der steigenden Nachfrage gerecht wird. "Ich freue mich, dass wir an unserem Standort in Ludwigsfelde eine nahezu perfekte Lösung gefunden haben, um die erst im Februar 2024 im innovativen 2D Druckverfahren gestartete Produktion unserer Mililk® Milchalternativen zu erweitern und dadurch unsere Kapazitäten mit Faktor 5 an die Marktgegebenheiten anzupassen. Mein besonderer Dank gilt dem Team der MLP Group, die uns diesen Schritt in der schon gewohnten Flexibilität und mit hohem Engagement ermöglicht haben" sagt Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 65759621



