Der Währungsverfall geht weiter. Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Stichwahl gegen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu am Wochenende gewonnen hat, ist die Lira gegenüber dem Euro heute auf ein neues Allzeittief gefallen. Auch gegenüber dem Dollar schwächelte die Lira einmal mehr deutlich.Überraschend kommt diese Entwicklung nicht, schließlich hatte bereits vor der Stichwahl Erdogan in der Wählergunst vorn gelegen. DER AKTIONÄR hatte schon damals geschrieben: "Kilicdaroglu ...

