Berlin - Die Mehrheit der Deutschen ist gegen die Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa mit 1.009 Befragten für das Trendbarometer der Sender RTL und ntv hervor.



Demnach lehnt eine große Mehrheit von 66 Prozent - quer durch alle politische Lager - eine Lieferung von Marschflugkörpern durch Deutschland ab. 25 Prozent der Befragten befürworten hingegen die Weitergabe an die Ukraine. Zuletzt hatte Großbritannien der Ukraine Storm-Shadow-Raketen geliefert, mit denen Ziele in großer Entfernung angegriffen werden können. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow mahnte die Bundesregierung zu einer zügigen Entscheidung über die Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ "Taurus" aus Beständen der Bundeswehr.



Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 25. bis 26. Mai 2023 erhoben.

