Die US-Börsen haben sich nach einem verlängerten Wochenende am Dienstag uneinheitlich gezeigt.New York - Die US-Börsen haben sich nach einem verlängerten Wochenende am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Die Technologiebörsen, nicht zuletzt gestützt durch einen Kommentar der Bank of America - knüpften an ihre Rally vom Freitag an. Von der Welle rund um Künstliche Intelligenz (KI) getragen, überwand Nvidia dabei gleich zum Handelsstart beim Börsenwert die Marke von einer Billion US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...