Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit deutlichen Abgaben in die verkürzte Börsenwoche gestartet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit deutlichen Abgaben in die verkürzte Börsenwoche gestartet. Belastet wurde der Leitindex SMI von starken Einbussen der Schwergewichte Nestlé und Novartis. Im Fokus der Märkte stand allerdings weiterhin der Streit um die Erhöhung der Schuldenobergrenze in den USA, wo am Pfingstwochenende eine vorläufige Einigung verkündet wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...