Erfurt - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat angesichts des bevorstehenden Urteils des Oberlandesgerichts Dresden im Fall einer mutmaßlichen Linksextremistin vor einer Eskalation der Gewalt gewarnt. "Wir bereiten uns auf Reaktionen vor - je nachdem, wie hart das Urteil ausfällt", sagte Maier dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



"Wir sind am Mittwoch und am Wochenende mit allen verfügbaren Kräften einsatzbereit." Maier fügte mit Blick auf Angeklagte hinzu: "Wir haben es mit einer besorgniserregenden Entwicklung zu tun. Sie äußert sich in schweren Gewalttaten gegen mutmaßliche Rechtsextremisten, die zum Teil lebensgefährlich sind." Tote würden bei Brandanschlägen bewusst in Kauf genommen, so Maier.



"Man muss dahinter ein Netzwerk vermuten. Denn es ist eine Struktur erkennbar, hinter der mehr als zwei oder drei Menschen stehen." Der mutmaßlich linksextremistische Gruppe werden Taten in Eisenach und Erfurt vorgeworfen. Das Urteil wird für diesen Mittwoch erwartet.

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken