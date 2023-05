Trotz des Gewinnsprungs will die Firma erneut auf eine Dividende verzichten. Das Geld wird lieber in das Unternehmen reinvestiert.Dottikon - Dottikon ES hat im Geschäftsjahr 2022/23 sowohl den Umsatz als auch den Reingewinn deutlich gesteigert. Mit Blick in die Zukunft rechnet der Aargauer Pharmazulieferer mit weiterem Wachstum und baut seine Kapazitäten stetig aus. Wie Dottikon ES am Mittwoch mitteilte, stieg der Umsatz in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr um knapp 27 Prozent auf 319,5 Millionen Franken.

