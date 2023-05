Aufgrund der Entwicklung an den Finanzmärkten rutschten die Rentenversicherer in die Verlustzone. Die Mehrheit der Pensionskassen bleibt aber solide aufgestellt.Zürich - 2022 war für die Schweizer Pensionskassen ein schlechtes Jahr. Aufgrund der Entwicklung an den Finanzmärkten rutschten die Rentenversicherer in die Verlustzone. Die Mehrheit der Pensionskassen bleibt aber solide aufgestellt. Im Durchschnitt erzielten die Pensionskassen 2022 eine Nettorendite von -8,8 Prozent, wie es in einer von der ZKB-Tochter Swisscanto am Mittwoch veröffentlichten...

Den vollständigen Artikel lesen ...