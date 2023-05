Das Marktforschungsinstitut EUPD Research hat eine Analyse des PV-Speicher-Marktes für das Jahr 2022 vorgelegt. Für das erste Halbjahr 2023 erwarten die Marktforscher:innen die Installation von mehr als doppelt so vielen PV-Speicher in Deutschland als in gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im ersten Quartal 2023 ist die installierte Photovoltaik-Leistung im Kleinanlagensegment bis zu einer Größe von 20 kW im Vergleich zum Vorjahresquartal von 538 auf 1.330 MW gestiegen. Die steuerliche Begünstigung ...

