Teilen: Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 31. Mai wissen müssen: Die Marktteilnehmer sind zur Wochenmitte vorsichtig geworden, da die Sorge wächst, dass das Gesetz zur Begrenzung der US-Schuldenlast in beiden Kammern des Kongresses auf Widerstand stößt, nachdem der Ausschuss für Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses es am Dienstag mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...