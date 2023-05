Teilen: "Das nominale Lohnwachstum war keine Quelle der Inflation", sagte Philip Lowe, Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), während seiner Aussage vor dem Wirtschaftsausschuss des Senats in Canberra. Wichtige Kommentare Wir befinden uns in einem datenabhängigen Modus. Es gibt keine einzige Variable, die unsere Entscheidungen beeinflusst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...