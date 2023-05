Sie polarisieren. Sie ecken an. Sie brennen für die Börse. Experten, die unterschiedlicher und auch gleicher nicht sein könnten. einfach börse fragt in der neuen Juli-Ausgabe nach den Trends bis 2030.Welche Bücher sollte jeder neue Anleger lesen, wie sind alte Börsenhasen als junge Menschen ins Abenteuer Börse gestartet? Was waren Fehler und was der größte Investmenterfolg? In der neuen Ausgabe von einfach börse wurden Florian Söllner 10 Fragen gestellt. Eine davon: Welche Megatrends sollten Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...