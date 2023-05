Hersteller hat sich auf CIGS-Module speziell für Fassaden spezialisiert. Durch Forschungsarbeit im betriebseigenen Labor in München konnte der Hersteller nun einen neuen Weltrekord beim Wirkungsgrad von CIGS-Modulen verkünden.Zum ersten Mal stellte ein Prüflabor einen Wirkungsgrad von über 20 Prozent an einem Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid-Verbindung (CIGS)-Dünnschichtmodul fest. Das teilt der Hersteller Avancis mit und gibt an für ein verkapseltes Modul mit einer Größe von 30 mal 30 Zentimetern und einer Aperturfläche von 527 Quadratzentimeter 20,3 Prozent erreicht zu haben - Weltrekord. "Damit ...

