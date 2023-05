Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA4511531002 Idaho Champion Gold Mines Canada Inc. 31.05.2023 CA15850F1053 Idaho Champion Gold Mines Canada Inc. 01.06.2023 Tausch 1:1

CA92539R1073 Vertical Peak Holdings Inc. 31.05.2023 CA92539W1068 Vertical Peak Holdings Inc. [NEW] 01.06.2023 Tausch 1:1

US03828V1052 Applied UV Inc. 31.05.2023 US03828V4023 Applied UV Inc. 01.06.2023 Tausch 5:1