Ad interim übernimmt Marco Ruina die laufenden Projekte von Anderen, bis ein Nachfolger als Geschäftsführer für Ikea Schweiz gefunden ist.Spreitenbach - Bei Ikea Schweiz kommt es zu einem Abgang an der Spitze: Jessica Anderen wird das Unternehmen Ende Mai verlassen und im September 2023 zur Ikea Foundation in den Niederlanden wechseln. Dort werde sie an Neujahr Chefin der Ikea Foundation, wie der schwedische Möbelkonzern am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Anderen war seit Herbst 2019 Leiterin von Ikea Schweiz.

