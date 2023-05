Das Abkommen soll hauptsächlich eine Doppelbesteuerung vermeiden. Ausserdem wird die Schweiz von der schwarzen Liste der Steuerparadiese gestrichen.Rom - Das Grenzgängerabkommen zwischen der Schweiz und Italien steht. Als zweite Parlamentskammer in Rom stimmte ihm am Mittwoch auch der Senat einstimmig zu. Das Abkommen soll hauptsächlich eine Doppelbesteuerung vermeiden. Ausserdem wird die Schweiz von der schwarzen Liste der Steuerparadiese gestrichen. Alle 120 anwesenden Senatorinnen und Senatoren in Rom (von total 200) stimmten dem Abkommen...

