Eine sorgfältige und partizipative Analyse der Schäden infolge der Überschwemmung in dem Obst- und Gemüsesektor in der Emilia-Romagna wurde im Rahmen eines von CSO Italy geförderten und von dem Präsidenten, Paolo Bruni, koordinierten Treffens mit den Mitgliedern in Anwesenheit des Regionalrates für Landwirtschaft, Alessio Mammi, durchgeführt. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...