Der Lifescience-Konzern will mit dem Zukauf das Knowhow im Bereich der sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) ausbauen.Basel - Das Lifescience-Unternehmen Lonza kauft die niederländische Firma Synaffix. Damit will der Konzern das Knowhow im Bereich der sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) ausbauen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Lonza lässt sich den Zukauf zunächst 100 Millionen Euro kosten. Dazu kommen laut den Angaben je nach Erfolg der Übernahme weitere 60 Millionen.

