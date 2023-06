Für Erleichterung sorgt am Donnerstag an den Finanzmärkten, dass im US-Schuldenstreit der Gesetzesentwurf im Repräsentantenhaus angenommen wurde.Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft fester. Für Erleichterung sorgt an den Finanzmärkten, dass im US-Schuldenstreit der Gesetzesentwurf im Repräsentantenhaus angenommen wurde. Nun muss der Senat dem Vorhaben noch zustimmen, um der Frist eines drohenden Zahlungsausfalls in der nächsten Woche zuvorzukommen. Kursbewegende Impulse dürften aber auch von den im Laufe des...

Den vollständigen Artikel lesen ...