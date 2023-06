In der Schweizer Industrie hat sich die Stimmung im Mai noch weiter eingetrübt. Der PMI Industrie liegt nun bereits den fünften Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.Zürich - In der Schweizer Industrie hat sich die Stimmung im Mai noch weiter eingetrübt. Der entsprechende Indikator liegt nun bereits den fünften Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Deutlich besser sieht es im Dienstleistungssektor aus. In der Industrie ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) im Mai um 2,1 Punkte auf 43,2 Zähler gesunken, wie die Credit Suisse am Donnerstag...

