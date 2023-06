AUSTIN/TEXAS (IT-Times) - Der US-Automobilhersteller Tesla errichtet in der thailändischen Hauptstadt Bangkok einen Tesla Store für Elektroautos, um die Verkläufe in der Metrople anzukurbeln. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA) eröffnet einen Flaggschiff-Store für seine Elektroautos und anderen Produkte in Bangkok,...

Den vollständigen Artikel lesen ...