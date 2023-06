Zeidler verantwortet sowohl die Leistungserbringung im Bereich Security Services wie auch die Weiterentwicklung und den Ausbau des Security-Lösungsportfolios als strategisches Geschäftsfeld.Chur - Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin führender Schweizer Banken und Versicherungen, ernennt Reto Zeidler per 1. Juni 2023 zum neuen Head of Cyber Security. Er verantwortet sowohl die Leistungserbringung im Bereich Security Services wie auch die Weiterentwicklung und den Ausbau des Security-Lösungsportfolios als strategisches Geschäftsfeld. Als IT- und Digitalisierungspartnerin...

Den vollständigen Artikel lesen ...