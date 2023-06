Nach dem bisher schwachen Wochenverlauf haben sich Europas wichtigste Börsen am Donnerstag etwas gefangen.Paris / London - Nach dem bisher schwachen Wochenverlauf haben sich Europas wichtigste Börsen am Donnerstag etwas gefangen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann am Vormittag 1,3 Prozent auf 4270 Punkte. Im Monat Mai hatte er mehr als drei Prozent verloren und alleine im Wochenverlauf über zweieinhalb Prozent. An seiner 100-Tage-Durchschnittslinie - Indikator für den längerfristigen...

