Immer höhere Recycling-Quoten führen dazu, dass Unternehmen den Weg in die Kreislaufwirtschaft suchen. Ein klarer Gewinner dieser zunehmenden Entwicklung ist zweifelsohne Tomra Systems. Die Norweger wollen ihr Know-how nun in einem spannenden Joint Venture in ihrem skandinavischen Heimatland einbringen.Zusammen mit Plastretur will Tomra Systems eine Sortieranlage für Kunststoffverpackungen errichten. Der Maschinenbauer, der allen voran für seine Pfandrücknahmeautomaten bekannt ist, wird mit 65 Prozent ...

