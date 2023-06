Ein überraschend starker Anstieg bei den neu geschaffenen Stellen schürt am Donnerstag die Sorge an der Wall Street, dass die US-Notenbank an ihrem rigiden Zinskurs zunächst festhalten könnte. Der Dow Jones Index verliert 30 Minuten vor dem Start des Präsenzhandels rund 0,2 Prozent an Wert. Belastend wirkt sich im Index allerdings auch der Kursrutsch bei Salesforce.com aus. Die Aktie des Dow-Titels bricht nach Quartalszahlen um 7 Prozent im Wert ein. S&P 500 und Nasdaq pendeln um ihre Vortagesschlusskurse. ...

