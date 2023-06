Zu den Investoren gehören auch Mark Streit, Yann Sommer, Christian Stucki, Severin Lüthi und erfahrene Wirtschaftsexperten.Adelboden - NHL-Star Roman Josi beteiligt sich zusammen mit dem ehemaligen Eishockeyprofi Mark Streit, Fussball-Nationaltorhüter Yann Sommer, Schwinger Christian Stucki und Severin Lüthi, Davis-Cup- und langjähriger Coach von Roger Federer an der AQVA Holding AG. Die neugegründete Firma übernimmt per sofort die Adelbodner Mineralquellen AG vom vormaligen Besitzer Licht- und Wasserwerk in Adelboden.

Den vollständigen Artikel lesen ...