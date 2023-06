Von "Sell in May and Go Away" war am Donnerstag am Schweizer Aktienmarkt wenig zu spüren. Die Stimmung am ersten Junitag war über den ganzen Tag hinweg positiv.Zürich - Von «Sell in May and Go Away» war am Donnerstag am Schweizer Aktienmarkt wenig zu spüren. Die Stimmung am ersten Junitag war über den ganzen Tag hinweg positiv. Nachdem der Leitindex SMI um den Mittag herum noch bei 11'324 Punkten den Höchststand markierte, büsste er allerdings am Nachmittag etwas an Schwung ein, was durch die starken Daten zur Beschäftigungsdaten im Privatsektor aus den...

Den vollständigen Artikel lesen ...