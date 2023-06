Im US-amerikanischen Wertpapierhandel liegt die Aktie von On Semiconductor aktuell im Plus. Die Aktie notiert zur Stunde bei 87,14 US-Dollar. Das Wertpapier von On Semiconductor verzeichnet gegenwärtig eine Verteuerung von 4,20 Prozent. Es hat sich um 3,51 US-Dollar gegenüber dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag verbessert.

Den vollständigen Artikel lesen ...