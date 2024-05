NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihren Erholungskurs mit moderatem Zuwachs fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt mit 0,16 Prozent im Plus bei 38 915,72 Punkten. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,24 Prozent auf 18 137,53 Punkte hoch. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,29 Prozent auf 5195,77 Zähler zu.

Erneut zogen Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed zu Inflation und Zinsen die Aufmerksamkeit auf sich. So zweifelt der Präsident der regionalen Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari, ob angesichts der hartnäckigen Teuerung die Geldpolitik restriktiv genug ist, um das von der Fed vorgegebene Ziel einer Inflation von zwei Prozent zu erreichen. Es sei wahrscheinlich, dass die Notenbank die Zinsen für eine längere Zeit auf dem aktuellen Niveau lasse. Zu einem generellen Kursdämpfer wurden die Äußerungen am Dienstag aber nicht.

Für die Papiere von Walt Disney ging es am Dow-Ende um 9,6 Prozent bergab. Der Unterhaltungskonzern war im abgelaufenen Quartal in die roten Zahlen gerutscht - milliardenschwere Abschreibungen hatten die verbesserte Entwicklung im Tagesgeschäft mehr als aufgezehrt. Trübere Aussichten für das Abonnentenwachstum im Streaminggeschäft und eine voraussichtliche Abschwächung der Besucherzahlen in den Freizeitparks nach den im Anschluss an die Pandemie erreichten Spitzenwerten gefiel den Anlegern nicht.

Die Aktien des Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton sprangen um 16,6 Prozent hoch, nachdem der US-Fernsehsender CNBC über Kaufüberlegungen von Finanzinvestoren berichtet hatte. Außerdem trieb eine Offerte des brasilianischen Zellstoffkonzerns Suzano für International Paper die Aktien des US-Wettbewerbers um 6,4 Prozent nach oben.

Die Anteile des Halbleiterherstellers Globalfoundries führten nach Quartalszahlen den Nasdaq 100 mit einem Plus von 7,8 Prozent an. Gleich dahinter verbuchten mit On Semiconductor ein weiterer Chipwert Gewinne von 3,4 Prozent.

Die Sportwagen-Ikone Ferrari steigerte dank eines gestiegenen Anteils teurerer Autos und Sonderwünschen der Kundschaft Umsatz und Gewinn bei einem fast gleichgebliebenen Absatz deutlich. Analysten hatten damit aber schon gerechnet, und die Aktien waren zuletzt gut gelaufen. Die in New York notierten Anteile büßten 5,9 Prozent ein.

Die Titel von Tesla sanken um 2,9 Prozent. Vom Produktionsstandort in Shanghai berichtete der Elektroautobauer für den April einen Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr. Das gleichzeitige Wachstum des chinesischen Marktes belegt einmal mehr den dort herrschenden Wettbewerbsdruck. So konnten die heimischen Konkurrenten Nio und BYD ihre Absatzzahlen mehr als verdoppeln beziehungsweise um die Hälfte steigern. Dennoch ging es für die in New York notierten Nio-Titel um 2,1 Prozent nach unten./ajx/he

