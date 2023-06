Mit der Einführung des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms möchte Chain IQ die wertvollen Beiträge der Mitarbeitenden anerkennen und ihre Interessen mit dem langfristigen Erfolg des Unternehmens noch näher in Einklang bringen.Baar - Chain IQ Group, führender unabhängiger Anbieter von strategischen, taktischen und operativen indirekten Beschaffungsdienstleistungen mit Hauptsitz in der Schweiz und Präsenz in 14 Ländern, lanciert ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, mit dem Mitarbeiter Partizipationsscheine (PS Aktien) erwerben können. Anlässlich des 9. Jubiläums der Gründung der Chain IQ Group erhalten ab Mai 2023...

Den vollständigen Artikel lesen ...