Die MorphoSys-Aktie ISIN: DE0006632003 hat seit Ende März rund 70 Prozent zugelegt. Das Hoch war am 25. Mai mit einem Kurs von 24,92 Euro. Der Kursanstieg war enorm und jetzt stellt sich die Frage, ob das mit MorphoSys so weitergehen kann. Es sieht derzeit so aus, als ob die Unterstützung verteidigt werden und ein nächster Angriff auf das Hoch bevorstehen könnte. Wir hatten den Abonnenten des RuMaS Express-Service am 12. Mai nach dem Kaufsignal einen ...

