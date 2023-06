In den letzten Jahren konnten so in der Schweiz bereits über 8000 Rehkitze geschützt werden.Basel - Der Schweizer Tierschutz STS unterstützt die Rehkitzrettung bei der Heuernte ab diesem Jahr mit einer eigenen Drohnenflotte. Die Rehkitzrettung mit Wärmebildkamera und Multikopter in der Luft ist die sicherste Methode, um Rehkitze vor Mähmaschinen zu retten. In den letzten Jahren konnten so in der Schweiz bereits über 8000 Rehkitze geschützt werden. Die neue STS-Drohnenflotte wird vom...

