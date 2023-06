Die Fußballbundesliga hat am vergangenen Wochenende ein ziemlich spektakuläres Saisonfinale erlebt. Während sich die Meisterschaft im wahrsten Sinn des Wortes auf den letzten Metern beziehungsweise Minuten entschied, sorgten auch die Hauptstadt-Clubs Hertha und Union für Gänsehautmomente. Die einen steigen in die zweite Liga ab (Hertha BSC), die anderen werden in der kommenden Spielzeit erstmals in der Vereinsgeschichte in der Königsklasse, der Champions League antreten. Tolle Sache das, aber bei weitem nicht der Höhepunkt der abgelaufenen Woche. Den hatten andere zu bieten, wie der Blick über den Großen Teich zeigt: ...

