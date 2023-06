Das Plus an Länge durch 250 mm mehr Radstand schafft Platz für eine dritte Sitzreihe, für bis zu 2.469 Liter Kofferraum, für eine neue, grössere 85-kWh-Batterie (Nettokapazität) und damit für mehr Reichweite.Wolfsburg - Der VW ID. Buzz. ist eine Ikone unter den Elektroautos. Jetzt folgt die neueste Ausbaustufe: der ID. Buzz mit langem Radstand. Volkswagen startet mit dem grossen ID. Buzz auch das Comeback des VW Bus in Nordamerika. Dort findet am 2. Juni denn auch die Weltpremiere statt: im Surfer-Hotspot Huntington Beach am Pazifik Coast Highway bei Los Angeles, im Rahmen des grössten VW Bus-Treffens...

Den vollständigen Artikel lesen ...