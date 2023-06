Wien (www.fondscheck.de) - Die US-amerikanische Fondsgesellschaft PGIM testet den Einsatz der auf künstlicher Intelligenz fußenden Schreibsoftware ChatGPT, so die Experten von "FONDS professionell"."Wir setzen die Technologie in ausgewählten Bereichen von PGIM ein", habe David Hunt, Vorstandschef von PGIM, dem Branchendienst "Financial News" gesagt. Bei ChatGPT handele es sich um eine Technologie, "die eine ziemliche Umwälzung mit sich bringt", so Hunt. Zumindest einige der "grundlegenden Arbeiten", die derzeit etwa von Analysten erledigt würden, "können automatisiert werden", habe der PGIM-Lenker ausgeführt. ...

