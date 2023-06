An der Wall Street legt der Dow Jones Industrial um 1,25 Prozent auf 33 473,78 Punkte zu.New York - Der abgesegnete Schuldendeal in den USA hat am Freitag zum Handelsstart an den US-Börsen für Erleichterung gesorgt. Die monatlichen Daten zum Arbeitsmarkt in der weltgrössten Volkswirtschaft fielen unterdessen gemischt aus. In den vergangenen Tagen hatte der drohende Zahlungsausfall der US-Regierung die Anleger nervös gemacht. Nun ist das Thema endlich abgehakt: Nach dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...