In der Pfalz hat die Ernte der ersten "Pfälzer Grumbeere" der neuen Saison begonnen. In Hofläden und auf Wochenmärkten in der Region ist sie bereits zu bekommen. Die Erzeuger beginnen zeitversetzt mit der Ernte. Laut Angaben der Erzeugergemeinschaft (EZG) "Pfälzer Grumbeere" ernten derzeit bereits eine handvoll Erzeuger die besondere...

