In einer Woche wird in Georgien mit der massiven Blaubeerernte begonnen. In den letzten beiden Saisons wurde der Beginn der Erntesaison aufgrund des relativ kalten Wetters und der Regenfälle in den Anbauregionen auf Juni verschoben. Allerdings wird die frühe Ernte bereits auf dem lokalen Markt verkauft. Bildquelle: Shutterstock.com Erzeuger vermeiden es noch, eine Prognose zu den...

