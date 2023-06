Teilen: In Anbetracht der fortgeschrittenen Daten der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte stieg das Open Interest am Donnerstag zum dritten Mal in Folge, jetzt um rund 1.300 Kontrakte. Das Volumen hingegen machte zwei aufeinanderfolgende Tagesgewinne wieder zunichte und ging um rund 169.200 Kontrakte zurück. WTI: Nächstes Ziel zur Oberseite ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...