Teilen: Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Donnerstag weiter gesunken, diesmal nach vorläufigen Angaben der CME Group um rund 1.500 Kontrakte. Das Volumen folgte diesem Trend und schrumpfte den zweiten Handelstag in Folge, jetzt um mehr als 36.000 Kontrakte. Gold: Ein weiterer Pullback auf 1930 $ bleibt im Bereich des Möglichen ...

