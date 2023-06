Der Schritt dürfte Teil einer Vereinbarung des Ölkartells Opec+ sein. Die Allianz hatte sich am Sonntag nach zähen Verhandlungen auf eine Fortsetzung der Förderkürzungen geeinigt.Riyadh - Saudi-Arabien will seine Ölproduktion zur Stützung der Ölpreise ab Juli weiter verringern. Ab Juli werde die tägliche Fördermenge für mindestens einen Monat um eine Million Barrel (je 159 Liter) reduziert, teilte das Energieministerium des Landes am Sonntagabend mit. Damit werde sich die freiwillige Förderkürzung auf 1,5 Millionen Barrel pro Tag summieren, die Ölproduktion werde dann neun...

