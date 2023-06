Aktuell kostet ein Dollar 0,9101 Franken nach 0,9088 Franken am Freitagabend. Der Euro geht derweil zu 0,9735 Franken und damit unverändert gegenüber dem Vorwochenschluss um.Frankfurt - Der Euro hat zu Wochenbeginn knapp unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0697 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Auch zum Franken hat der Dollar leicht an Wert dazugewonnen und notiert wieder über der Marke 91 Rappen. Aktuell kostet ein Dollar 0,9101 Franken nach 0,9088 Franken am Freitagabend.

