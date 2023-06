LONDON (dpa-AFX) - Inchcape Plc (INCH.L), a British automotive firm, said that it has priced its new 350 million pounds bond offering. The bonds, bearing a coupon of 6.5 percent, will mature in June 2028.



The company will use the proceeds from the offering to repay its existing Bridge Facility, which supported to fund the acquisition of Derco.



