Die Preise für Wohnungen haben im Mai leicht angezogen. Vor allem Eigentumswohnungen legten beim Preis zu.Zürich - Die Preise für Wohnungen haben im Mai leicht angezogen. Vor allem Eigentumswohnungen legten beim Preis zu, während die Angebotsmieten nur ganz leicht anstiegen. Einfamilienhäuser wiederum wurden etwas günstiger. Die in Inseraten publizierten Angebotsmieten für Eigentumswohnungen stiegen im Mai um 0,5 Prozent an. Das geht aus dem am Montag publizierten Swiss Real Estate Offer Index hervor...

