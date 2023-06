Hammernews zum Wochenstart: Kupfer-Geheimtipp nach heutiger News vor MEGA-Kursrallye?

Anzeige / Werbung

Der Kupfermarkt befindet sich weiter in einem starken Bullenzyklus und Gladiator Metals hat das Potenzial sich als echte Jackpot-Aktie zu entpuppen.

Energiewende wird das Nachfragewachstum von Kupfer beschleunigen

Übernahmeaktivität im Sektor steigt stark

Neue Minen sind gefragt, um die Nachfrage zu befriedigen

Gladiator Metals besitzt ein Top-Kupfer-Projekt mit Mega-Potenzial





Liebe Leserinnen und Leser,

im Kupfersektor brennt ganz unbemerkt die Hütte. Zwar legten sowohl die Kupferpreise als auch die Aktien namhafter Kupferproduzenten in den letzten Monaten eine Verschnaufpause ein, doch fundamental bleibt der Sektor wie gehabt einer der spannendsten an den Kapitalmärkten.

Mitten drin unser Kupfer-Geheimtipp Gladiator Metals (WKN: A3D6HK), die soeben ganz frisch sensationelle Bohrergebnisse veröffentlicht haben. Sie als Leser haben jetzt mehrere Stunden Wissensvorsprung vor den Anlegern am Heimatmarkt in Kanada und können diesen gewinnbringend für sich nutzen.

Exzellente Nachrichten - Breaking News

Gladiator Metals gab jetzt neue Ergebnisse der Bohrkampagne vom Prospekt Cowley Park auf dem Whitehorse-Projekt bekannt. Nun liegen die Ergebnisse von 7 der 14 Bohrlöcher parat.

Wichtig: "Alle Bohrlöcher ergaben bedeutende Abschnitte, die die Mächtigkeit und Kontinuität der zuvor bei Cowley Park angepeilten Mineralisierung bestätigten, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist", so das Unternehmen in der Pressemitteilung.

Unter den Highlights sind Abschnitte über:

16 Metern mit 2,36% Kupfer

13 Meter mit 1,44% Kupfer

13,2 Meter mit 2,26% Kupfer

20 Meter mit 1,43% Kupfer

10 Meter mit 1,68% Kupfer

26 Meter mit 1,14% Kupfer

Ein weiteres Highlight!

Die jüngsten Bohrungen bestätigen neben der Kupfer- ebenso eine Molybdänmineralisierung. Somit könnte für das Projekt künftig potenziell Molybdän als Beiprodukt anfallen und damit den Wert des Projekts steigern.

Jason Bontempo, CEO von Gladiator, kommentierte:

Diese Ergebnisse unterstreichen den raschen Fortschritt, den Gladiator in den ersten drei Monaten seit dem Erwerb der Rechte am Kupferprojekt Whitehorse gemacht hat, und sind ein Beweis für die harte Arbeit des Teams vor Ort.

weiter führt er aus:

Gladiator wird den Markt in den kommenden Wochen mit den restlichen Ergebnissen der ersten Diamantbohrkampagne informieren und hat bereits mit der Planung für weitere Diamantbohrungen begonnen, die auf Erweiterungen der historisch definierten Mineralisierung bei Cowley Park abzielen.

Richtig starke Ergebnisse und die cleveren Anleger wissen, was sie mit diesem Wissensvorsprung HEUTE machen sollten. Vor allem wissen wir, dass der Newsflow nun anhalten wird!

Lassen Sie sich nicht von der kurzfristigen Preisentwicklung irritieren!

Alles deutet darauf hin, dass der Kupfermarkt in den kommenden Jahren in ein strukturelles Angebotsdefizit rutschen wird, was eine dramatische Steigerung der Kupferpreise nach ziehen dürfte.

Geschieht hier nicht ein Wunder in Form einer plötzlichen Angebotssteigerung, könnte dem Kupfermarkt ein ähnlicher Hype wie im Lithiumsektor bevorstehen!

Die erhöhte Aktivität von Kupferdeals gibt dem aufmerksamen Investor bereits ein Signal, dass auch die Produzenten um ihre Kapazitäten kämpfen. Nicht zuletzt stand Glencore mit dem Übernahmeversuch von Teck Resources im Rampenlicht. Zuvor hatten sowohl BHP als auch Rio Tinto ihr Kupferressourcen durch Übernahmen gesteigert.

Positionieren Sie sich bereits jetzt für die besten Karten in der ersten Reihe!

Natürlich könnten Sie mit Aktienkäufen von den großen Kupferproduzenten am Kupfermarkt partizipieren. Allerdings stehen diese bereits im Fokus der breiten Masse.

Auf der Suche nach überdurchschnittlichen Renditen müssen ambitionierte Anleger einen Blick über den Tellerrand werfen, um Aktien unter dem Radar zu entdecken.

Dabei sollten Sie keinesfalls die Aktien von Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) übersehen.

Gladiator Metals

WKN: A3D6HK | ISIN: CA37653W1014

0,59 CA$ (TSXV: GLAD) | 0,414 Euro (Tradegate)

Marktkapitalisierung: 17 Mio. CA$

Seit Februar 2023 konnte sich die Aktie bereits fast im Wert verdoppeln. Dabei dürfte es allerdings nicht bleiben, denn die Unternehmensprojekte bieten auch zukünftig noch Potenzial für deutlich höhere Kurse.

Gladiator exploriert ein hoch spannendes Projekt einer ehemaligen Mine in einem der besten Bergbaubezirke der Welt. Das Unternehmen kann auf historische Bohrungen und Daten zurückgreifen, die bereits jetzt auf starkes Entdeckungspotenzial schließen lassen und zudem den Explorationsprozess vereinfachen dürften.

Anstehender Kupferrausch sorgt für Gewinnfantasie

Experten, Investoren und Analysten der Kupferbranche sind sich einig: Die zur Verfügung stehende Kupferproduktion reicht nicht aus, um die stark wachsende Nachfrage zu befriedigen.

Bergbaulegende und Milliardär Robert Friedland sagte jüngst, dass der Rückgang der Kupferpreise nur von temporärer Natur sein würde, da das Metall weiterhin vor einer Versorgungskrise steht und für die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft unverzichtbar ist.

"Das ist nur vorübergehend",

sagte Robert Friedland in einem TV-Interview mit Bloomberg auf dem Qatar Economic Forum.

"Wir sind sehr optimistisch, was die Nachfrage angeht", so Friedland weiter.

Die Bedenken von Friedland und anderer Experten sind mehr als gerechtfertigt, dennoch ist die anlaufende Versorgungskrise noch keinesfalls im Kupfermarkt eingepreist.

Als ein essenzielles Metall für die erfolgreiche Energiewende, den Ausbau von Windkraftanlagen, der globalen Elektrifizierung und dem Ausrollen der E-Mobilitätsflotte, ist ein Nachfrageschub bei Kupfer praktisch unausweichlich.

Doch fallende Kupfergehalte und nur äußerst seltene Entdeckungen neuer und großer Kupfervorkommen, stellen das künftige Angebot vor ein Fragezeichen. Die Entwicklung wirtschaftlicher Vorkommen und der anschließende Bau einer neuen Mine nehmen mehrere Jahre in Anspruch, womit ein Angebotsschub ad hoc pures Wunschdenken ist.

Im Kupfersektor ist die Rede von einem strukturellen Angebotsdefizit!

Hinzukommen - inflationsbedingt - steigende Produktionskosten der Produzenten, welche die Break-Even-Kurve nach oben verschieben. Früher oder später werden höhere Kupferpreise die Konsequenz davon sein.



Quelle: tradingeconomics.com

Aktuell scheinen im Kupferpreis Rezessionssorgen für die Preisbildung verantwortlich zu sein. Dies ist allerdings nur eine Momentaufnahme. Auch eine Rezession wird den zusätzlichen Kupferbedarf durch die Energiewende nicht mindern können.

Zuletzt fielen die Kupferpreise zurück an die Marke von 8.000 US$ je Tonne, dennoch bekräftigte die Bank of Amerika jüngst ihre Preisprognose von 10.000 US$ je Tonne zum Jahresende.

Gladiator Metals

WKN: A3D6HK | ISIN: CA37653W1014

0,59 CA$ (TSXV: GLAD) | 0,414 Euro (Tradegate)

Marktkapitalisierung: 17 Mio. CA$

Geheimadresse im Kupfersektor

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) ist fokussiert auf die Weiterentwicklung des Flaggschiffprojekts Whitehorse im renommierten Whitehorse-Kupfergürtel in Kanada. Mehrere hochgradige Kupferzonen sind bereits bekannt.

Der Whitehorse-Kupfergürtel ist die Heimat zahlreicher produzierender Kupfer- und Goldminen, die einigen der bekanntesten Bergbauunternehmen der Welt gehören. Unbemerkt befindet sich Gladiator Metals in exzellenter Gesellschaft von Millionen- und Milliardenschweren Unternehmen wie:

Victoria Gold (Marktkapitalisierung $645 Millionen)

Newmont Corp. (Marktkapitalisierung $ 36 Milliarden)

Western Copper and Gold (Marktkapitalisierung $ 266 Millionen)

Banyan Gold (Marktkapitalisierung $83 Millionen)

Snowline Gold (Marktkapitalisierung $ 276 Millionen)

Minto Metals (Marktkapitalisierung $ 100 Millionen)

Da das Whitehorse-Projekt bereits in einem etablierten Bergbaudistrikt liegt, sind bereits enorme Entwicklungsvorteile gegeben:

Tier 1 Weltklasse Bergbaudistrikt: Yukon

Ganzjähriger Zugang und Arbeitsprogramme

Gutes Straßen- und Bohrzugangsnetz etabliert



Historische Kupferproduktion mit Entdeckungspotenzial

Bei Whitehorse handelt sich um eine ehemals produzierende Mine, auf der seit 1982 keine moderne Exploration stattgefunden hat. Aufgrund eines Wirtschaftsabschwungs und niedrigen Kupferpreisen wurde die Mine damals geschlossen.

Die Mine wurde zuerst im Tagebau (1967-1971) und anschließend Untertagebau (1972-1982) betrieben. So produzierte die Mine über 10 Millionen Tonnen Kupfer zu Gehalten von 1,5%.

Das Prospektionsgebiet Cowley Park erreichte die Machbarkeitsphase, bevor die Mine geschlossen wurde - folglich wurde nie Erz abgebaut. Hochgradige Explorationsergebnisse lassen dort das Potenzial für ein bislang unentdecktes Kupfervorkommen offen.

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) besitzt noch ein weiteres Kupferprojekt in Australien - das Koonenberry North Projekt. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt zwar auf Whitehorse, dennoch hat Gladiator Metals mit seinem zweiten Projekt weiteres Erkundungspotenzial in seinem Portfolio.

Fazit: Kupfer-Jackpot könnte geknackt werden

Gladiator Metals (WKN: A3D6HK) befindet sich bei der Entdeckung von Kupfer noch in einem frühen Stadium. Wie groß die Kupfervorkommen auf Whitehorse sind, ist bislang noch nicht bekannt.

Doch klar ist: Die neuen und oberflächennahen Bohrergebnisse in Kombination mit den historischen Daten deuten auf eine fortlaufende Mineralisierung hin. Diese wurden noch nicht von den ehemaligen Minenbetreibern in Betracht gezogen.

Die Molybdän-Entdeckung macht das Gebiet umso interessanter. Es ist also möglich, dass Gladiator Metals auf Whitehorse einen Kupfer-Jackpot knacken könnte!

48% der ausstehenden Aktien sind im Besitz des Managements und engen Vertrauten des Unternehmens. Damit befindet sich der Großteil der Aktien in festen Händen - ein starkes Signal an Anleger.

Wie das Unternehmen bestätigt, ist die Kupfermineralisierung bei Cowley Park entlang des Streichens und neigungsabwärts weiterhin in alle Richtungen offen. Daher laufen die Planungen für weitere 2.000 Meter Diamantbohrungen auf Hochtouren.

Da noch die Ergebnisse für die verbleibenden 7 Bohrkerne ausstehen, dürfte der Newsflow in den kommenden Wochen heiß bleiben und den Fokus auf die Aktie legen.

Wir meinen daher: Der Kupfermarkt befindet sich weiter in einem starken Bullenzyklus und Gladiator Metals hat das Potenzial sich als Jackpot-Aktie zu entpuppen.

Gladiator Metals

WKN: A3D6HK | ISIN: CA37653W1014

0,59 CA$ (TSXV: GLAD) | 0,414 Euro (Tradegate)

Marktkapitalisierung: 17 Mio. CA$

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie einfach www.gladiatormetals.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

