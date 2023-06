TotalEnergies hat von den spanischen Behörden Umweltgenehmigungen für Solarprojekte mit einer Produktionskapazität von 3 Gigawatt (GW) erhalten, teilte das französische Energieunternehmen am Montag mit.Die Genehmigungen beziehen sich auf 48 geplante Anlagen in den Regionen Madrid, Murcia und Aragonien, die genug Energie erzeugen sollen, um den Strombedarf von nahezu 4 Millionen Menschen zu decken, so TotalEnergies. Das Unternehmen fügte hinzu, dass die ersten Projekte Anfang 2024 beginnen werden.Diese ...

