Teilen: Der Einkaufsmanager-Index (EMI) für den Dienstleistungssektor in China stieg im Mai auf 57,1 gegenüber 56,4 im April, wie die neuesten von Caixin am Montag veröffentlichten Daten zeigen. Der Marktkonsens hatte einen Wert von 57,1 erwartet. Wichtige Punkte Geschäftsaktivität wächst den fünften Monat in Folge. Robuster und beschleunigter Aufschwung ...

