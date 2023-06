Gegen Mittag bewegte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 bei 4322,77 Punkten kaum von der Stelle.Paris / London - Die Euphorie an Europas wichtigsten Börsen über das Ende des US-Schuldenstreits ist am Montag merklich abgeklungen. Analyst Christian Henke vom Broker IG sprach von einer Rückkehr der Anleger zur Normalität, in welcher die Zinspolitik wieder in den Mittelpunkt rücke. Auch von durchwachsenen Konjunkturdaten kamen zu Wochenbeginn keine Impulse für weitere Kursgewinne.

Den vollständigen Artikel lesen ...