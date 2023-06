Die jüngste Euphorie an den US-Börsen über das Ende des US-Schuldendramas ist am Montag wieder etwas mehr der Normalität gewichen.New York - Die jüngste Euphorie an den US-Börsen über das Ende des US-Schuldendramas ist am Montag wieder etwas mehr der Normalität gewichen. Die Anleger liessen es an der Wall Street etwas langsamer angehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich im frühen Handel prozentual unverändert bei 33 764,41 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es aber um 0,25 Prozent auf 4293,09...

