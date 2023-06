DJ Aktien Schweiz mit Abgaben - Credit Suisse vor Delisting

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag den Handel beendet. Nachdem zum Wochenausklang noch das Ende des Schuldenstreits in den USA die Aktienkurse gestützt hatte, stand nun die Interpretation des US-Arbeitsmarktberichts vom Freitag im Fokus. Dieser war mit 339.000 neuen Stellen fast doppelt so stark wie erwartet ausgefallen. Der Markt habe darauf nur positiv reagiert, da der Lohndruck trotzdem nachzulassen scheine, hieß es.

Auch seien offenbar viele Arbeitssuchende an den Arbeitsmarkt zurückgekehrt aufgrund nun attraktiverer Löhne. Dadurch habe sich die gemeldete Arbeitslosenquote erhöht. Die Diskussion, ob oder ob nicht bei der US-Notenbank eine Zinserhöhung in neun Tagen angemessen ist, dürfte aber andauern. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed das Zinsniveau bestätigt, liegt aktuell bei 78 Prozent.

Der SMI reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 11.415 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 32,64 (zuvor: 33,01) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten standen die Aktien der Credit Suisse und der UBS im Fokus. So plant die Credit Suisse das Delisting ihrer Aktien zum 13. Juni wegen der laufenden Übernahme. Die UBS wird aus diesem Grund die Vorlage der Geschäftszahlen zum zweiten Quartal verschieben. Grund sei die Komplexität der Übernahme. UBS hatte vergangenen Monat die Genehmigung der Europäischen Union für die Übernahme der Credit Suisse erhalten. Die Aktien der Credit Suisse stiegen um 1,1 Prozent, die UBS-Papiere gewannen 0,3 Prozent.

Als mögliche Nachfolger für Credit Suisse im SMI gelten am Markt Kühne + Nagel (-1,6%) sowie SGS (-1,1%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2023 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.